Perfekt: Nationalspieler Raum von Hoffenheim nach Leipzig

Leipzig (dpa) - «Der Verein hat sich intensiv um mich bemüht und die Gespräche mit Trainer Domenico Tedesco, der sportlichen Führung und Geschäftsführer Oliver Mintzlaff haben mich schnell überzeugt, dass der Schritt nach Leipzig der absolut richtige für mich ist», sagte Raum in einer RB-Mitteilung. Er könne mit Leipzig in der Champions League spielen und sich «hier in einem idealen Umfeld perfekt weiterentwickeln», befand er.

«David hat bei und mit uns ein modernes Fußballmärchen geschrieben und natürlich bedauern wir aus sportlicher Sicht seinen Abgang», erklärte Hoffenheims Profifußball-Direktor Alexander Rosen. «Es war für uns von Anfang an klar, dass wir einen solchen Spieler zum jetzigen Zeitpunkt nur dann ziehen lassen, wenn unsere Einnahmen aus diesem Transfer spürbar die Summe übersteigen, die uns durch eine im Vertrag verankerte Klausel bei einem Wechsel nach der kommenden Saison garantiert gewesen wäre.»

Angaben über die Ablösesumme machten beide Vereine nicht. Raums Vertrag bei den Hoffenheimern lief noch bis Ende Juni 2025. Medienberichten zufolge sollen etwa 30 Millionen fällig werden. Raum wurde zuletzt auch beim FC Bayern München und Borussia Dortmund als Zugang gehandelt. Er gehörte im Sommerfenster zum festen Nationalmannschafts-Personal von Bundestrainer Hansi Flick.