Papst verbringt in Klinik ruhige zweite Nacht

Rom (dpa) - Papst Franziskus hat nach Angaben aus seinem Umfeld auch die zweite Nacht im Krankenhaus ohne Komplikationen überstanden. Der 88-Jährige habe sich am Abend noch die Fernsehnachrichten angesehen und dann eine ruhige Nacht verbracht, hieß es. Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken wird seit Freitag in einer Klinik in Rom stationär behandelt. Nach Angaben des Vatikans leidet Franziskus an einer Erkrankung der Atemwege.

Wegen seiner angeschlagenen Gesundheit verzichtet Franziskus auch auf das traditionelle Angelus-Gebet, das er normalerweise jeden Sonntag zur Mittagsstunde vor Tausenden Gläubigen auf dem Petersplatz hält. Die Ärzte hätten ihm «absolute Ruhe» verordnet, teilte der Vatikan mit. Zwischenzeitlich war spekuliert worden, dass das Gebet aus der Gemelli-Klinik im Westen Roms übertragen wird.

Alle Termine bis Dienstag abgesagt

Der gebürtige Argentinier ist mit seinen 88 Jahren inzwischen der zweitälteste Papst der Geschichte. Ihm war schon seit mehr als einer Woche anzusehen, dass ihm die Gesundheit zunehmend zu schaffen macht. Mehrfach brach ihm bei öffentlichen Terminen die Stimme weg. Seinen Wohnsitz im Vatikan verließ er kaum noch. Nach Presseberichten empfahlen ihm Ärzte schon längere Zeit, ins Krankenhaus zu gehen.

Offen ist, wie lange Franziskus in der Klinik bleiben muss. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete unter Berufung auf sein Umfeld, dass der Aufenthalt bis Mitte nächster Woche dauern könnte. Als Nachfolger von Benedikt XVI. ist Franziskus seit März 2013 im Amt. Nur Papst Leo XIII. wurde nach den Aufzeichnungen des Vatikans noch älter: Der Italiener starb 1903 mit 93 Jahren.