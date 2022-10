Palmer erneut OB in Tübingen: «Partei sollte streiten»

Boris Palmer schafft die Wiederwahl in Tübingen - auch ohne die Grünen. Nach seinem Sieg sagt er in Richtung Partei: Er biete an, für die Grünen miteinzutreten. Seinen Stil will Palmer aber nicht ändern.

© Bernd Weißbrod/dpa