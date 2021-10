Pächter für Café im Medienhaus gesucht

Für "Rick´s Café" in der Mülheimer Innenstadt wird ein neuer Pächter gesucht. Der Kulturbetrieb der Stadt möchte wieder Gastronomie in den Räumen im Medienhaus am Synagogenplatz. Ein Café oder Bistro könnte in Zukunft die 209 Quadratmeter inklusive einer Außenterrasse von 24 Quadratmetern nutzen.

© Oliver Müller / FUNKE Foto Services