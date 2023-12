Otto Waalkes: Dankbar über sein musikalisches 2023

Köln (dpa) - Komiker Otto Waalkes (75) ist beim Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr dankbar und glücklich - vor allem über seinen ersten Nummer-Eins-Hit «Friesenjung». «Wenn du so lange im Showbusiness bist und solche Sachen passieren, freut man sich einfach, dass man wieder einen Höhepunkt hat», sagte Waalkes der Deutschen Presse-Agentur.

Eine Erklärung, warum die Neuinterpretation seines Liedes aus den 90er Jahren in den vergangenen Monaten so großen Anklang fand, habe er nicht. «Darüber mag ich gar nicht nachdenken. Das genieße ich einfach so. Alles andere wäre zu spekulativ.»

Waalkes hatte dem Niederländer Joost und dem Berliner Rapper Ski Aggu im Frühjahr die Erlaubnis gegeben, sein Lied in einer Dance-Version neu aufzunehmen. Ski Aggu erklärt sich den Erfolg vor allem durch die Beliebtheit der Komikerlegende.

«Jeder kennt ihn und alle mögen ihn. Er ist einfach super lustig und sehr sympathisch. Und dann geht der Song einfach noch geil ins Ohr. Ich habe am wenigsten zu dem Song beigetragen», erklärte der Musiker mit der Skibrille der dpa.