© Pixabay
© Pixabay
Eine Straßenbarke in Nahaufnahme.
Oststraße bleibt noch wochenlang gesperrt
Autofahrer müssen auf der Oststraße voraussichtlich noch längere Zeit einen Umweg nehmen. Die Verbindung zwischen Hingbergstraße und Buggenbeck bleibt voraussichtlich noch vier bis fünf Wochen gesperrt. Das hat uns der Wasserversorger RWW auf Nachfrage gesagt.
Veröffentlicht: Freitag, 23.01.2026 04:23
Auf der Oststraße musste kurzfristig eine kaputte Trinkwasserhauptleitung repariert werden. Laut RWW werden die Arbeiten durch die aktuelle Witterung verzögert. Die neue Fahrbahndecke kann nicht eingebaut werden, sagt ein Sprecher.
