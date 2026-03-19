Oststraße bleibt noch lange gesperrt

Auf der Oststraße brauchen Anwohner und Autofahrer mehr Geduld als bisher gedacht. Die Bauarbeiten an der Trinkwasserhauptleitung dauern voraussichtlich noch bis Anfang Juni. Das hat ein Sprecher des Mülheimer Versorger RWW auf Nachfrage gesagt. Die Arbeiten fallen umfangreicher aus, als gedacht.