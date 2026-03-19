© Pixabay (Symbolbild)
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Hintereinander stehend gestapelte Absperrungen für Straßensperrungen mit zwei Lichtern.
Oststraße bleibt noch lange gesperrt
Auf der Oststraße brauchen Anwohner und Autofahrer mehr Geduld als bisher gedacht. Die Bauarbeiten an der Trinkwasserhauptleitung dauern voraussichtlich noch bis Anfang Juni. Das hat ein Sprecher des Mülheimer Versorger RWW auf Nachfrage gesagt. Die Arbeiten fallen umfangreicher aus, als gedacht.
Veröffentlicht: Donnerstag, 19.03.2026 09:17
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Nach einem beseitigten Rohrschaden in der Oststraße im Januar wird die Haupttrinkwasserleitung zwischen Hingbergstraße und Buggenbeck jetzt komplett erneuert. Die alte Leitung war zu schadensanfällig, sagt RWW. Ursprünglich sollte die Oststraße schon Ende Februar wieder freiegeben werden.
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