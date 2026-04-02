Ostermärsche 2026: Proteste für Frieden

Im Mittelpunkt stehen auch dieses Jahr wieder Aufrufe zum Frieden und die strikte Einhaltung von Völkerrechten. Steigende Rüstungsausgaben werden kritisiert. Zudem setzen die Aufrufe auf eine europäische Friedensordnung sowie das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ohne Wehr‑ oder Dienstpflicht. Energiepolitisch wird eine Rückkehr zur Atomkraft abgelehnt.

Ostermarsch Rhein-Ruhr 2026 – angekündigte Stationen am Ostersamstag:

Duisburg: 10:30 - 14 Uhr, Kundgebung und Demonstration (Kuhstraße/Ecke Kuhlenwall)

Köln: 14:30 Uhr, Kundgebung (Roncalliplatz)

Wuppertal: 12:00 Uhr, Auftakt (Platz vor Hbf)

Neuss: 12:00 Uhr, Auftakt (Obertor)

Düren: 11:00 Uhr, Auftakt und gemeinsame Weiterfahrt nach Köln (Kaiserplatz)

Fahrradetappe: Start 10:00 Uhr Essen (Marktkirche), Zwischenstopps u. a. Gelsenkirchen, Wattenscheid und Herne, Abschluss in Bochum

Dortmund: 13:30 Uhr Dorstfeld (Wilhelmplatz) – Demo zum Hansaplatz; 15 Uhr Abschlusskundgebung und Friedensfest

Weitere Kundgebungen sind für Ostersonntag und -montag angekündigt. Mehr Infos findet ihr hier.