Ostermärsche 2026: Proteste für Frieden
Rund um das Osterwochenende rufen Friedensinitiativen in NRW zu Ostermärschen auf. Seit den 1960er-Jahren stehen diese Demonstrationen für gewaltfreie Proteste gegen Krieg, Aufrüstung und atomare Bewaffnung.
Veröffentlicht: Donnerstag, 02.04.2026 12:46
Im Mittelpunkt stehen auch dieses Jahr wieder Aufrufe zum Frieden und die strikte Einhaltung von Völkerrechten. Steigende Rüstungsausgaben werden kritisiert. Zudem setzen die Aufrufe auf eine europäische Friedensordnung sowie das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ohne Wehr‑ oder Dienstpflicht. Energiepolitisch wird eine Rückkehr zur Atomkraft abgelehnt.
Ostermarsch Rhein-Ruhr 2026 – angekündigte Stationen am Ostersamstag:
- Duisburg: 10:30 - 14 Uhr, Kundgebung und Demonstration (Kuhstraße/Ecke Kuhlenwall)
- Köln: 14:30 Uhr, Kundgebung (Roncalliplatz)
- Wuppertal: 12:00 Uhr, Auftakt (Platz vor Hbf)
- Neuss: 12:00 Uhr, Auftakt (Obertor)
- Düren: 11:00 Uhr, Auftakt und gemeinsame Weiterfahrt nach Köln (Kaiserplatz)
- Fahrradetappe: Start 10:00 Uhr Essen (Marktkirche), Zwischenstopps u. a. Gelsenkirchen, Wattenscheid und Herne, Abschluss in Bochum
- Dortmund: 13:30 Uhr Dorstfeld (Wilhelmplatz) – Demo zum Hansaplatz; 15 Uhr Abschlusskundgebung und Friedensfest
Weitere Kundgebungen sind für Ostersonntag und -montag angekündigt. Mehr Infos findet ihr hier.