Osterfeuer in Mülheim

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Diese Osterfeuer sind im Internet für Karsamstag (4.4.) angekündigt:
- Kahlenberger HTC, Mintarder Straße 39 ab 18 Uhr
- Lutherkirche, Duisburger Straße 278, ab 22 Uhr
- Kleingartenverein am Folkenbornshof, Folkenbornstraße 85, ab 17 Uhr
- Kleingartenverein Randenbergfeld, Heidkamp 7a, ab 18 Uhr
- Kleingärtnerverein Styrum, Friesenstraße 67 ab 17 Uhr
Osterfeuer müssen nicht bei der Stadt angemeldet werden. Doch es gibt bestimmte Vorsichtsmaßnahmen, die Veranstalter treffen sollten. Diese können auf der Seite der Stadt nachgelesen werden.
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