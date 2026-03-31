Osterfeuer in Mülheim

Diese Osterfeuer sind im Internet für Karsamstag (4.4.) angekündigt:

Kahlenberger HTC, Mintarder Straße 39 ab 18 Uhr

Lutherkirche, Duisburger Straße 278, ab 22 Uhr

Kleingartenverein am Folkenbornshof, Folkenbornstraße 85, ab 17 Uhr

Kleingartenverein Randenbergfeld, Heidkamp 7a, ab 18 Uhr

Kleingärtnerverein Styrum, Friesenstraße 67 ab 17 Uhr

Osterfeuer müssen nicht bei der Stadt angemeldet werden. Doch es gibt bestimmte Vorsichtsmaßnahmen, die Veranstalter treffen sollten. Diese können auf der Seite der Stadt nachgelesen werden.