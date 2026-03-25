Osterferien: Sportwochen und Footballcamp

Für Jugendliche von elf bis vierzehn Jahren bieten Trendsport Mülheim und der Sportpark Styrum zwei Sportwochen an. Jeweils eine in der ersten und eine in der zweiten Ferienwoche. Täglich stehen dabei zwei Angebote auf dem Programm - darunter Parkour, Basketball, American Football und Fußball. Außerdem gibt es in beiden Wochen einen gemeinsamen Ausflug in eine Kletterhalle.

Zusätzlich findet in der zweiten Ferienwoche ein American-Footballcamp für Kinder von acht bis zwölf Jahren statt. Gemeinsam mit den Coaches der Mülheimer Shamrocks lernen die Teilnehmenden die Grundlagen des kontaktarmen Flag Footballs. Vorkenntnisse oder eigene Ausrüstung seien nicht erforderlich.

Die Teilnahme kostet pro Sportwoche 75 Euro und umfasst ein tägliches Mittagessen. Familien können zur Bezahlung BuT-Gutscheine sowie Vergünstigungen über den MülheimPass nutzen. Anmeldungen sind online möglich.