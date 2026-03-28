Osterferien: Geänderter Fahrplan der Ruhrbahn

Bei der Straßenbahnlinie 102 entfällt zwischen 6.45 Uhr bis ca. 10.00 Uhr der 10-Minuten-Takt in beide Richtungen. Die Linie fährt in der Zeit also im 15-Minuten-Takt. Außerdem fallen die E-Wagen während der Osterferien größtenteils aus. Die Ausnahme bilden die Fahrten der Linien E11 und E52, die planmäßig unterwegs sind.

Die Änderungen des Ruhrbahn-Fahrplans in Essen fallen deutlich umfangreicher aus als in Mülheim. Fahrgästen wird empfohlen, sich über die digitalen Fahrplanauskünfte oder die Ruhrbahn-App über ihre individuellen Verbindungen zu informieren.