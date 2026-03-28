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Osterferien: Geänderter Fahrplan der Ruhrbahn
© Radio Mülheim/Radio Oberhausen
Ruhrbahn
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Osterferien: Geänderter Fahrplan der Ruhrbahn

Während der Osterferien (30.03.-11.04.) gibt es beim Fahrplan der Ruhrbahn in Mülheim zwei Änderungen. Diese betreffen ausschließlich die Werktage.

Veröffentlicht: Samstag, 28.03.2026 07:00

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Bei der Straßenbahnlinie 102 entfällt zwischen 6.45 Uhr bis ca. 10.00 Uhr der 10-Minuten-Takt in beide Richtungen. Die Linie fährt in der Zeit also im 15-Minuten-Takt. Außerdem fallen die E-Wagen während der Osterferien größtenteils aus. Die Ausnahme bilden die Fahrten der Linien E11 und E52, die planmäßig unterwegs sind.

Die Änderungen des Ruhrbahn-Fahrplans in Essen fallen deutlich umfangreicher aus als in Mülheim. Fahrgästen wird empfohlen, sich über die digitalen Fahrplanauskünfte oder die Ruhrbahn-App über ihre individuellen Verbindungen zu informieren.

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