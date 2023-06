One year to go: Jogis Sprachnachricht - Das Finale

Noch ein Jahr bis zur Fußball-EM in Deutschland. Der DFB hat mit einigen Veranstaltungen den heutigen Tag unter das Motto "One year to go" gestellt. Philipp Lahm ist dazu im Fußballmuseum in Dortmund in der "Volunteers Lounge" um die ehrenamtlichen Helfer zu würdigen. Hansi Flick ist in Frankfurt beim DFB auf einer Veranstaltung und hat eben ne Sprachnachricht von einem alten Kumpel bekommen.