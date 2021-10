Olympiasieger Zverev erreicht Halbfinale in Wien

Tennis-ATP-Turnier

Der 24 Jahre alte Olympiasieger aus Hamburg setzte sich am Freitagabend gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 6:4, 3:6, 6:3 durch. Nach großem Kampf über drei Sätze verwandelte der Weltranglisten-Vierte nach 2:05 Stunden seinen zweiten Matchball. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft Zverev am Samstag (14.00 Uhr/Sky) auf den spanischen Aufsteiger Carlos Alcaraz.

Der 18-Jährige rang den an Position drei eingestuften Italiener Matteo Berrettini nach 2:40 Stunden mit 6:1, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5) nieder. Zverev ist bei dem mit 1,974 Millionen Euro dotierten Hartplatz-Turnier in der Wiener Stadthalle an Nummer zwei gesetzt.

Gegen Auger-Aliassime fiel die Entscheidung im dritten Satz, als Zverev beim Stand von 3:2 seinen sechsten Breakball nutzte und mit 4:2 in Führung ging.

