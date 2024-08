Olympia-Zweite Ehlers/Wickler verpassen EM-Titel

Den Haag (dpa) - Nils Ehlers und Clemens Wickler haben den deutschen Doppel-Erfolg bei den Beach-Volleyball-Europameisterschaften in den Niederlanden verpasst. Einen Tag nach dem Finalerfolg durch Svenja Müller und Cinja Tillmann verloren die Olympia-Zweiten in Den Haag ihr Endspiel gegen die Letten Martins Plavins und Kristians Fokerots mit 21:17, 20:22, 5:15. Damit müssen die deutschen Männer weiter auf den ersten EM-Titel seit 2012 warten. Damals hatten die Olympiasieger Julius Brink und Jonas Reckermann in Scheveningen triumphiert.

Die wie Ehlers und Wickler in Hamburg trainierenden Svenja Müller und Cinja Tillmann hatten sich am Samstagabend gegen die Italienerinnen Valentina Gottardi und Marta Menegatti mit 21:17, 21:18 ihren ersten EM-Titel gesichert. Sie sind die ersten deutschen Europameisterinnen seit dem Sieg von Nadja Glenzke und Julia Großner vor sieben Jahren im lettischen Jurmala.



Für die 23-jährige Svenja Müller und ihre zehn Jahre ältere Partnerin Cinja Tillmann war es der bislang größte gemeinsame Erfolg neben dem dritten Rang bei der WM 2022. Zugleich ist der Titel ein Trost für das jüngste Achtelfinal-Aus bei den Olympischen Spielen in Paris.