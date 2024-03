Olympia-Traum von Uscins: Foto mit US-Basketballer

Hannover (dpa) - Handball-Nationalspieler Renars Uscins träumt bei den Olympischen Spielen in Frankreich nicht nur von einer Medaille. «Ich hoffe, dass mir ein US-amerikanischer Basketballer über den Weg läuft und ich ihn für ein Foto abfangen kann», sagte der deutsche U21-Weltmeister nach der erfolgreichen Olympia-Qualifikation.

Trumpft Uscins auch in Frankreich so groß auf wie beim Ausscheidungsturnier in Hannover, dürfte auch er selbst einige Fotowünsche erfüllen müssen. Das Rückraumtalent war bester DHB-Profi in den Gruppenspielen. Niemand warf so viele Tore wie der Bundesligaprofi von der TSV Hannover-Burgdorf. Die Auszeichnung als Mann des Spiels sahnte Uscins gleich dreimal ab.

«Ich war bisschen peinlich berührt, als ich dann zum dritten Mal gewählt wurde», berichtete Uscins leicht verlegen. Der gebürtige Lette ist niemand, der sich selbst in den Mittelpunkt rückt. Stattdessen stellt er stets die Teamleistung in den Fokus. Dem Lob seiner Teamkollegen konnte er trotzdem nicht entkommen.

Egal, ob Führungsspieler Juri Knorr oder Rückraum-Ass Julian Köster - die DHB-Profis wussten, bei wem sie sich zu bedanken hatten. «Renars hat sehr viel gezeigt. Er hat es überragend gemacht», schwärmte Köster.