Olympia endet: So läuft die Abschlussfeier

Paris (dpa) - Feuerwerk, Akrobatik und internationale Musikstars: Mit einem tosenden Finale wollen die Veranstalter die Olympischen Spiele in Paris zu Ende bringen und den Staffelstab an Los Angeles übergeben. Wie schon bei der Eröffnungszeremonie sind vor der Abschlussfeier am Abend im Stade de France nur wenige Details offiziell bekannt. Doch Berichten zufolge könnten erneut Megastars Teil der dreistündigen Show vor rund 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sein.

Wie sieht der offizielle Teil der Feier aus?

Los geht es um 21.00 Uhr im Stade de France nördlich von Paris. Bei dem Schlussevent sollen die Athletinnen und Athleten der Spiele gefeiert werden. Wie schon bei der Eröffnungsfeier wird es eine Parade geben. Die deutsche Flagge werden die Triathletin Laura Lindemann und der Kanute Max Rendschmidt tragen, die beide Gold geholt haben.

Im Rahmen der Feier wird auch die olympische Fahne von der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo an ihre Kollegin Karen Bass aus Los Angeles übergeben. Die kalifornische Metropole trägt die nächsten Sommerspiele 2028 aus. «Wir werden einen historischen Moment teilen und eine Botschaft an die Mädchen in der ganzen Welt senden, dass sie alles schaffen können», sagte Bass über die erstmalige Übergabe der Flagge von Frau zu Frau. Bei der Feier wird zudem auch die olympische Flamme gelöscht.

Welche Show wird erwartet?

Bei der Feier unter dem Namen «Records», was Rekorde aber auch Aufzeichnungen heißen kann, wird es mehrere Musikeinlagen von renommierten internationalen Künstlern geben. Begleiten sollen sie mehr als 100 Künstler, Akrobaten, Tänzer und Zirkusartisten. Ein Teil der Show soll laut Organisatoren auch in der Luft abgehalten werden - ob damit mehr als nur Feuerwerk gemeint ist, war unklar.

Thomas Jolly, der schon die spektakuläre Eröffnungsfeier auf der Seine plante, ist auch für den Ablauf des Abschlussevents verantwortlich. Ihm zufolge soll die Feier akrobatisch, lyrisch und sehr visuell werden. Man wolle zu den Ursprüngen der Spiele reisen und in die Zukunft. «Ich habe eine Vorführung entworfen, in der die Spiele ein weiteres Mal verschwinden, aber jemand findet sie wieder.»

Welche Stars werden dabei sein?

Die Stadt Paris teilte mit, dass Schauspieler Tom Cruise bei der Schlussfeier erwartet wird. Nach Informationen der französischen Zeitung «Le Parisien» ist Cruise an der symbolischen Übergabe der olympischen Flagge nach LA beteiligt. Der amerikanische Actionstar soll einen Stunt an der Fassade des Stade de France planen und zuvor schon eine Szene rund um den berühmten «Hollywood»-Schriftzug in Los Angeles gedreht haben. Berichte gab es in Frankreich auch über Auftritte der französischen Bands Air und Phoenix.

Was ist über den US-Teil des Events bekannt?

Im Teil der Olympia-Organisatoren von Los Angeles 2028 soll es unter anderem einen Auftritt von Rapper Snoop Dogg geben, außerdem werden zahlreiche Sport-Größen aus den USA erwartet, darunter Basketball-Legende Michael Jordan. Casey Wasserman, der Vorsitzende von LA28, versprach zudem «einige Überraschungen».

Das US-Portal «Variety» berichtete, dass auch Auftritte von Billie Eilish und den Red Hot Chili Peppers geplant sind. Die Singer-Songwriterin und die Rockband sollen demnach von LA aus zu sehen sein - in einem Mix aus aufgezeichneter Performance und Live-Auftritt.

Wie steht es um die Sicherheit?

Auch am Abschlusswochenende von Olympia liegt ein besonderes Augenmerk auf der Sicherheit. 30.000 Einsatzkräfte sind im Großraum Paris unterwegs. 2.000 sichern die Schlussfeier ab.