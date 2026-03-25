Olympia-Bewerbung: Mülheim macht nicht mit

Insgesamt 17 Städte an Rhein und Ruhr wollen sich um die Austragung der Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben. Die Abstimmung endet am 19. April.

Mülheims Nachbarstadt Oberhausen soll bei Olympia vor allem als Standort für Athleten und Journalisten dienen. Zudem sollen dort die Vorrundenspiele im Volleyball ausgetragen werden. Um Gold, Silber und Bronze soll unter anderem in Gelsenkirchen gekämpft werden. Geplant ist, die Schalker Arena für Olympia vorübergehend in eine Schwimmarena umzubauen. Darüber hinaus will die Region Rhein-Ruhr mit zahlreichen weiteren Arenen und Fußballstadien punkten, die für Wettkämpfe geeignet sind.