Olympia 2024 als großes Ziel für Novak Djokovic

Turin (dpa) - Die Olympischen Spiele in Paris sind für Tennis-Superstar Novak Djokovic im kommenden Jahr eine ganz besondere Motivation.

«Sie sind definitiv eines der großen Ziele, genauso wie die vier Grand Slams», sagte Djokovic nach seinem Gewinn bei den ATP-Finals in Turin mit Blick auf das Jahr 2024. «Es wird ein sehr vollgestopfter Kalender und herausfordernder Spielplan mit Blick darauf, dass wir vom langsamsten Belag auf den schnellsten und dann wieder auf den langsamsten wechseln», sagte Djokovic.

Ende Mai/Anfang Juni stehen zunächst die French Open auf Sand, dann Anfang Juli Wimbledon auf Rasen an. Rund zwei Wochen später beginnt schon das olympische Tennis-Turnier, das im Pariser Stade Roland Garros wieder auf Sand ausgetragen wird. «Das wird eine sehr herausfordernde Phase», sagte Djokovic, der sich trotz all seiner Erfolge weiter hoch motiviert zeigt. «Ich habe immer die höchsten Ambitionen und Ziele. Das wird im nächsten Jahr nicht anders sein», sagte der Weltranglisten-Erste.

Gold bei Olympia fehlt Djokovic noch in seiner eindrucksvollen Karriere. 2008 in Peking hatte der Serbe Bronze gewonnen, danach war er in London, Rio de Janeiro und Tokio jeweils ohne Medaille geblieben. In Tokio hatte Djokovic vor zwei Jahren im Halbfinale gegen den späteren Olympiasieger Alexander Zverev verloren.