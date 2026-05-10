Oldtimer: Mit der historischen Tram durch Mülheim

Den Auftakt macht ein Stadtteilfest in Essen-Frohnhausen: Ab mittags starten dort ein Museumstriebwagen und ein alter Henschel-Bus zu regulären Linienfahrten – mit Ticket einfach einsteigen. Ab dem 17. Mai geht es dann monatlich weiter, jeweils am dritten Sonntag im Monat.





Für Mülheim besonders interessant: Im Mai fahren historische M-Straßenbahnen stündlich zwischen Essen-Rellinghausen und dem Mülheimer Hauptfriedhof – auf der Strecke der früheren Linie 104, deren M-Wagen vor genau 50 Jahren zum ersten Mal auf dieser Route fuhren.





Im Juni und August sind die Museumstrams dann direkt in Mülheim unterwegs. Zusätzlich fährt ein kostenloser Museumsbus durchs Ruhrtal zwischen den Hauptbahnhöfen Essen und Mülheim.





Wer mitfahren möchte: Ein gültiges VRR-Ticket reicht – Tickets können in den historischen Fahrzeugen aber nicht gekauft werden. Die alten Wagen sind außerdem nicht barrierefrei, Rollstühle und Kinderwagen nur eingeschränkt möglich.