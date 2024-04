Oklahoma Erster im NBA-Westen - Suns schaffen Playoff-Quali

New Orleans (dpa) - Die Oklahoma City Thunder haben sich am letzten Hauptrundenspieltag der NBA Rang eins in der Western Conference gesichert.

Im Dreikampf mit den Minnesota Timberwolves und Titelverteidiger Denver Nuggets reichte OKC der 135:86-Sieg gegen die Dallas Mavericks zur Verteidigung der Spitzenposition und des Heimvorteils in den Playoffs. Die Mavericks hatten in der Partie alle Stammkräfte um Luka Doncic, Kyrie Irving und Maxi Kleber geschont. Das Team war bereits sicher Fünfter und trifft in den Playoffs auf die Los Angeles Clippers um Daniel Theis. Der Weltmeister kam beim 105:116 gegen die Houston Rockets auf 16 Punkte und 11 Rebounds.

Rang zwei in der Western Conference ging an die Nuggets um Nikola Jokic. Der Titelverteidiger holte ein 126:111 gegen die Memphis Grizzlies und kletterte noch um einen Platz, weil die Timberwolves ihr Heimspiel gegen die Phoenix Suns 106:125 verloren. Die Suns sicherten sich damit bei letzter Gelegenheit Rang sechs und die direkte Teilnahme an den Playoffs. Dort geht es in maximal sieben Partien erneut gegen die Timberwolves. Weil die New Orleans Pelicans zu Hause 108:124 gegen die Los Angeles Lakers verloren, rutschte das Team noch auf Rang sieben und muss im Play-In am Dienstag ebenfalls erneut gegen den Rekordmeister um Superstar LeBron James antreten.

Im Play-In-Duell zwischen den Teams auf Rang neun und zehn verteidigten die Sacramento Kings ihr Gastgeberrecht für die Partie am Dienstag gegen die Golden State Warriors. Die Kings holten ein 121:82 gegen die Portland Trail Blazers, das 123:116 der Warriors gegen die Utah Jazz reichte dem Team um Steph Curry nicht, um noch an den Kings vorbeizukommen.