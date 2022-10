Oberhausen/Essen/Gelsenkirchen/Duisburg: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei Essen:

46045 OB-Styrum:

Wie bereits heute Vormittag (30. Oktober 2022) berichtet, kam es gestern Abend gegen kurz nach 20 Uhr zu mehreren Schussabgaben auf dem Außengelände eines Schnellrestaurants an der Mülheimer Straße in Oberhausen. Ein 49-Jähriger Mann wurde hierbei durch einen Bauchschuss lebensgefährlich verletzt.

Die eingerichtete Mordkommission fahndet nun öffentlich mit einem Foto nach dem 51-jährigen mutmaßlichen Schützen Devrim K.

Hinweise zum Aufenthaltsort des 51-Jährigen nimmt die Polizei Essen unter der 0201/829-0 entgegen.

Sollten Sie den Tatverdächtigen sehen, sprechen Sie ihn nicht an. Begeben Sie sich bitte nicht in Gefahr. Er könnte weiterhin bewaffnet sein. Rufen Sie in diesem Fall sofort den Notruf 110 und teilen Ihren Standort mit. /PaPe

