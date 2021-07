Oberhausen/Essen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Essen - 2. Folgemeldung

Wie bereits berichtet kam es Donnerstagmorgen (15. Juli) gegen 0:30 Uhr in einer Wohnung auf der Bottroper Straße zu einem Stichwaffenangriff auf einen 27-jährigen Mann aus Krefeld. Der mutmaßliche Tatverdächtige konnte vor Eintreffen der Polizisten fliehen, wurde aber noch am selben Tag in Oberhausen auf der Mülheimer Straße festgenommen.´

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4969162

1. Folgemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4969641

Trotz einer sofort eingeleiteten intensivmedizinischen Behandlung verstarb der 27-jährige Freitagmorgen (16. Juli). Der Festgenommene wird heute einem Haftrichter vorgeführt. (ChWi)

