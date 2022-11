Oberhausen: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung auf Weihnachtsmarkt - Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

46047 Oberhausen-Dümpten:

Am Montagabend (28. November) gegen 22:45 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei Oberhausen über eine Auseinandersetzung an einem Einkaufszentrum informiert.

Auf dem Platz der Guten Hoffnung war es zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen gekommen, in dessen Folge mindestens zwei Personen Schnitt- und Stichverletzungen erlitten. Sie wurden vor Ort von einem Notarzt behandelt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Die Tatverdächtigen flüchteten.

Die Polizei Essen ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und hat eine Mordkommission eingerichtet.

Bereits am frühen Morgen führten die Ermittlungen zu zwei Tatverdächtigen (22 / 24, beide deutsch), die mit Unterstützung von SE-Kräften an einer Wohnanschrift in Neukirchen-Vluyn vorläufig festgenommen wurden./SoKo

