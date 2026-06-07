Oberhausen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Essen: Messerangriff im

Laut Zeugenangaben kam es gegen 2:09 Uhr zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden 18-Jährigen und dem 17-Jährigen (serbische Staatsangehörigkeit). Der 17-Jährige schlug sodann auf die 18-Jährigen (beide aus Oberhausen) ein und verletzte sie mit einem Messer. Im Anschluss flüchtete er, konnte jedoch kurz darauf in seiner Wohnung festgenommen werden.