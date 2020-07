Oberhausen/ Essen: Polizeilicher Staatsschutz schaltet sich nach gemeldetem Einschussloch an einer Flüchtlingsberatung

Donnerstagmorgen (23. Juli 2020) meldete eine Zeugin der Polizei Oberhausen, dass Unbekannte auf eine Scheibe der Arbeiterwohlfahrt (AWO) an der Styrumer Straße geschossen haben sollen. Die Oberhausener Beamten sicherten zunächst den Tatort und unterstützten den Polizeilichen Staatsschutz der Polizei Essen bei den Ermittlungen und der Spurensicherung. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde die nur äußere Scheibe der aus Doppelglas bestehenden Schaufensterscheibe durchschlagen. Dass der Schaden durch das Projektil einer Schusswaffe entstanden sein könnte, ist nahezu auszuschließen. Möglicherweise könnte der oder die Täter einen sogenannten "Nothammer" bei der Sachbeschädigung eingesetzt haben. Aufgrund der speziellen Beschädigung, hinter der Scheibe ist die Zeichnung einer arabischen Person zu erkennen, hat der Staatsschutz die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die von Mittwochabend (22. Juli) bis Donnerstagmorgen (23. Juli) im Bereich der AWO- Geschäftsstelle an der Styrumer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise erbittet die Polizei an den Essener Staatsschutz unter der Rufnummer 0201-829-0 oder an jede andere Polizeidienststelle./ Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4661570 OTS: Polizei Essen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell