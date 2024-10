Oberhausen: 56-Jähriger nach Auseinandersetzung schwer verletzt - Mordkommission eingerichtet

46049 OB-Lirich-Süd: Gegen 01:40 Uhr kam es heute Nacht (15. Oktober) an der Hansastraße/ Concordiastraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer von ihnen wurde schwer verletzt.

Der 56-Jährige ohne festen Wohnsitz hielt sich in der Nacht an der Straßenecke Hansastraße/ Concordiastraße auf. Dort traf er auf einen 30-jährigen Oberhausener (deutsch). Im Zuge eines Gespräches kam es zunächst zu einer verbalen, im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 30-Jährige verletzte den 56-jährigen Mann mit einem bislang unbekannten Gegenstand. Schwer verletzt suchte der 56-Jährige eine Polizeiwache auf. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt. Es besteht keine Lebensgefahr.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden. Im Laufe des morgigen Tages wird der 30-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt.

Die Kriminalpolizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet. Die weiteren Ermittlungen zum konkreten Tatablauf und zum Tatmotiv dauern an./ViV

