Oberhausen: 32-jährige Frau tot in Wohnung aufgefunden - 2. Folgemeldung - Zeugen gesucht

46049 OB-Lirich: Am Freitagabend (11. April) fand die Polizei eine 32-Jährige Frau tot in ihrer Wohnung. Auf Grund von Hinweisen auf einen nicht natürlichen Tod wurde eine Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg eingerichtet. Die Polizei sucht Zeugen, um die Tat zu rekonstruieren.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte der tatverdächtige Lebensgefährte der 32-Jährigen festgenommen werden. Der 47-Jährige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Ermittler versuchen derzeit, die Tat zu rekonstruieren. Hierzu suchen sie Zeugen, die im Bereich der Gustavstraße in Oberhausen Lirich am Freitag, dem 11. April, etwas Verdächtiges beobachtet haben und gegebenenfalls Angaben zu der Flucht des Tatverdächtigen machen können. Außerdem ergaben sich Hinweise darauf, dass der Tatverdächtige möglicherweise per Anhalter nach Baden-Württemberg gefahren ist und im weiteren Verlauf nach Frankreich reisen wollte. Deshalb sucht die Mordkommission Zeugen, die im Laufe des vergangenen Samstags oder Sonntags auf der Route aus dem Ruhrgebiet in Richtung Süddeutschland/ französische Grenze einen Anhalter mitgenommen oder beobachtet haben.

Der Festgenommene ist 47 Jahre alt, trägt einen dunklen Bart, eine Halbglatze und ist ca. 180 cm groß.

Sollten Sie Angaben zu einem der oben genannten Punkte machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

