Oberhausen: 22-Jährige leblos aufgefunden - Mordkommission ermittelt

46145 OB-Sterkrade-Nord: Am Dienstagabend (27. Februar) meldeten Eltern ihre Tochter als vermisst, weil sie nach der Arbeit in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung an der Ebersbachstraße nicht nach Hause kam. Die Polizei leitete umgehend die Suche nach der Vermissten ein. Am Mittwochmorgen (28. Februar) gegen 4:40 Uhr wurde die 22-jährige durch Kräfte der Oberhausener Polizei in dem Umfeld der Einrichtung leblos aufgefunden. Da eine Fremdeinwirkung nicht auszuschließen ist, wurde unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Mordkommission beim Polizeipräsidium Essen eingerichtet./hey

