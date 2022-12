Oberhausen: 17-Jähriger nach Auseinandersetzung auf Weihnachtsmarkt lebensgefährlich verletzt - Mordkommission

46047 Oberhausen-Dümpten:

Am Samstagabend (3. Dezember) gegen 19:30 Uhr kam es auf der Centroallee / am Luise-Albertz-Platz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen, in dessen Verlauf zwei von ihnen Stichverletzungen erlitten. Ein 17-Jähriger (deutsch-türkisch) wurde lebensgefährlich verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Mittlerweile befindet er sich außer Lebensgefahr. Ein 15-Jähriger (deutsch-türkisch) wurde leicht verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten.

Zeugen beschrieben den Tatverdächtigen wie folgt:

- Männlich - Ca. 19 Jahre alt - Ca. 1,80 m groß - Südländisches Erscheinungsbild - Haare rasiert - Bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke und einem schwarzen Basecap

Die Polizei Essen ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und hat eine Mordkommission eingerichtet.

Wenn Sie Hinweise zum Tathergang und/oder den Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

