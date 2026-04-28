Oberhausen: 100.000 Besucher für „Mythos Wald"

Herzstück der Ausstellung ist eine riesige Lichtinstallation – ein leuchtender Baum, der im 100 Meter hohen Inneren des Gasometers schwebt und viele Besucher in seinen Bann zieht. Dazu gibt es großformatige Naturfotografien, Exponate aus mehreren Museen und einen besonderen Akustikraum: Dort reisen Besucher klanglich einmal rund um die Erde und erleben, wie der Sonnenaufgang die Wälder der Welt zum Leben erweckt. Die Ausstellung ist für alle Altersgruppen geeignet – von Familien mit Kindern bis hin zu Schulklassen, heißt es vom Gasometer. Wer noch nicht da war, hat jetzt auch an den Feiertagen die Gelegenheit: Der Gasometer ist am 1. Mai, an Christi Himmelfahrt, Pfingstsonntag und Pfingstmontag geöffnet. Vor dem Gebäude wartet außerdem ein Waldbereich der IGA 2027 auf Besucher.