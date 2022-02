Nur wenige Apotheken bieten Corona-Impfung an

Nach einer ersten Auswertung durch Radio Mülheim sind es bei uns in der Stadt aber nur fünf. Dazu zählen die Hirsch Apotheke in der Schloßstraße, die Apotheke am Kirchplatz (Auf dem Bruch) oder die Barbara Apotheke in der Aktienstraße. Die Mitarbeiter in den Apotheken sind im Vorfeld geschult worden. Das Angebot der Apothekerkammer läuft auch weiter, heißt. Mittelfristig geht man davon aus, dass landesweit jede zweite Apotheke Corona-Schutzimpfungen anbieten wird.