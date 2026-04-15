Nur 8 Blitze über Mülheim im Jahr 2025

Deutschlandweit wurden 2025 nur 100.000 Blitzeinschläge gemessen - halb so viele wie im Jahr zuvor. Das ist ein neuer Rekordtiefstand, heißt es vom Blitz-Informationsdienst BLIDS. In Mülheim war das Rekordjahr 2016 besonders extrem: Massive Unwetter mit Hagel und Starkregen sorgten damals für Überflutungen - unter anderem lief die unterirdische Bushaltestelle am Hauptbahnhof voll Wasser. Blitzreichste Stadt in Deutschland war 2025 Kaufbeuren in Bayern. Im Norden Deutschlands gab es kaum Gewitter - Kiel verzeichnete die wenigsten Blitze bundesweit.