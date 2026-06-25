Nur 5 Prozent der Mülheimer Wohnungen sind fit fürs Alter

Das wichtigste Kriterium ist laut den Forschern eine bodengleiche Dusche – also eine ohne Einstiegsschwelle. Die haben aber nur rund 20.300 Mülheimer Wohnungen, also etwa jede fünfte. Noch gravierender: 28 Prozent der Hausflure sind zu schmal für einen Rollstuhl – das betrifft rund 24.600 Wohnungen. Und fast die Hälfte aller Badezimmer in Mülheim ist zu klein, um sich darin mit einem Rollator frei bewegen zu können.





Das Problem wird in den nächsten Jahren noch drängender: In Mülheim gehen bis 2035 rund 27.400 Baby-Boomer in Rente – und brauchen dann früher oder später altersgerechten Wohnraum. Das Pestel-Institut und der Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel fordern deshalb sogenannte „Boomer-Zuschüsse" vom Bund – also großzügige staatliche Fördergelder für den altersgerechten Umbau. Die aktuellen Förderprogramme reichten bei weitem nicht aus, um eine echte Umbau-Welle auszulösen, so die Verbandspräsidentin.