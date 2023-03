Nuggets gewinnen NBA-Spitzenspiel gegen Milwaukee Bucks

Denver (dpa) - Die Denver Nuggets haben das Spitzenspiel in der NBA gegen die Milwaukee Bucks deutlich für sich entschieden. Das beste Basketball-Team im Westen gewann gegen den Spitzenreiter im Osten mit 129:106 (63:66).

Die Nuggets drehten die Partie Mitte des dritten Viertels, dominierten und setzten sich ab. Nikola Jokic führte die Nuggets mit 31 Punkten und elf Assists an, der Serbe gewann in den vergangenen beiden Spielzeiten die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler und gilt auch in dieser Saison als MVP-Kandidat. Auf der Gegenseite hatte Giannis Antetokounmpo vor Jokic zweimal die Auszeichnung zum besten NBA-Akteur abgeräumt, der Grieche erzielte 31 Zähler und neun Rebounds, enttäuschte aber nach der Pause.

Im anderen Spitzenspiel der nordamerikanischen Basketballliga setzten sich die Phoenix Suns mit 125:105 (58:53) gegen die Philadelphia 76ers durch, obwohl sie weiterhin auf ihren Superstar Kevin Durant verzichten mussten. Devin Booker stellte mit 29 Zählern den Topscorer bei Phoenix. Die Suns verdrängten im Westen die Los Angeles Clippers vom vierten Platz, da die Clippers eine 110:131 (56:68)-Heimniederlage gegen die New Orleans Pelicans kassierten. Mit 21 verwandelten Dreiern stellten die Pelicans einen teaminternen Saisonrekord auf.

Auch die Atlanta Hawks stellten mit 143 erzielten Punkten einen Team-Bestwert auf, beim 143:130 (72:74)-Heimerfolg über die Indiana Pacers mussten sie ab Mitte des dritten Viertels auf Trae Young verzichten. Atlantas Anführer wurde des Feldes verwiesen, nachdem er nach einem technischen Foul den Ball mit Wucht zum Schiedsrichter gepasst hatte.