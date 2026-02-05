NRW bleibt deutsches Stauland Nummer eins

Bei den bundesweiten TOP-15-Abschnitten mit den meisten Staustunden je Autobahnkilometer liegt die A40 zwischen Duisburg und Essen auf Platz 1. Hier gab es im letzten Jahr pro Autobahnkilometer 357 Stunden mit Stau, deutlich mehr als auf jeder anderen Autobahn in Deutschland.

Insgesamt verbrachten Reisende auf den NRW-Autobahnen fast 7.000 Tage in Staus und stockendem Verkehr, heißt es vom ADAC. Besonders betroffen war auch die A3 zwischen Köln und Oberhausen. Der längste Stau in NRW war 28 Kilometer lang und entstand im April auf der A3.

Grund für das Chaos sind laut ADAC marode Brücken und viele Baustellen - 30 Prozent aller deutschen Autobahnbrücken stehen in NRW.