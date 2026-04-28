NRW-Bahnen so unpünktlich wie noch nie

Der Rhein-Haard-Express RE2 von Düsseldorf über Mülheim nach Osnabrück war die unpünktlichste Linie in ganz NRW: Fast 58 Prozent der Züge fuhren verspätet. Auch der RE11 von Düsseldorf über Mülheim nach Kassel schaffte es nicht, jeden zweiten Zug pünktlich zu halten. Der Hauptgrund ist das marode Schienennetz. Überall im Land gibt es Baustellen - notwendig, um die Infrastruktur zu retten. Besserung ist laut Experten erst in den 2030er Jahren zu erwarten. Immerhin gibt es eine gute Nachricht: Der Lokführermangel ist weitgehend behoben und die Zahl kurzfristiger Zugausfälle ist leicht gesunken, heißt es von den Verkehrsverbänden.