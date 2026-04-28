Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
NRW-Bahnen so unpünktlich wie noch nie
© Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services
Teilen:

NRW-Bahnen so unpünktlich wie noch nie

28 Prozent aller Züge in NRW waren 2025 unpünktlich - der höchste Wert seit Jahren. Besonders schlimm ist es auf Linien, die durch Mülheim fahren.

Veröffentlicht: Dienstag, 28.04.2026 14:00

Anzeige

Der Rhein-Haard-Express RE2 von Düsseldorf über Mülheim nach Osnabrück war die unpünktlichste Linie in ganz NRW: Fast 58 Prozent der Züge fuhren verspätet. Auch der RE11 von Düsseldorf über Mülheim nach Kassel schaffte es nicht, jeden zweiten Zug pünktlich zu halten. Der Hauptgrund ist das marode Schienennetz. Überall im Land gibt es Baustellen - notwendig, um die Infrastruktur zu retten. Besserung ist laut Experten erst in den 2030er Jahren zu erwarten. Immerhin gibt es eine gute Nachricht: Der Lokführermangel ist weitgehend behoben und die Zahl kurzfristiger Zugausfälle ist leicht gesunken, heißt es von den Verkehrsverbänden.

Anzeige
Anzeige
Anzeige