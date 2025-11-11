Notfallseelsorge: Dienstsitz geht nach Oberhausen
Veröffentlicht: Dienstag, 11.11.2025 05:17
Die evangelische Kirche in Mülheim will sich neu aufstellen und ihre Strukturen anpassen. Die Kreissynode hat die Projektgruppe beauftragt, bis 2026 konkrete Vorschläge für eine moderne, offene und tragfähige Kirche zu erarbeiten.
Auch die Jugendarbeit soll künftig gemeindeübergreifend organisiert und finanziert werden. Zudem wurde die Organisation der Notfallseelsorge in der Region neu geregelt. Der gemeinsame Dienstsitz der Kirchenkreise An der Ruhr, Essen und Oberhausen soll in Zukunft beim Kirchenkreis Oberhausen angesiedelt sein. So soll die Arbeit effizienter werden.