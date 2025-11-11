Notfallseelsorge: Dienstsitz geht nach Oberhausen

Auch die Jugendarbeit soll künftig gemeindeübergreifend organisiert und finanziert werden. Zudem wurde die Organisation der Notfallseelsorge in der Region neu geregelt. Der gemeinsame Dienstsitz der Kirchenkreise An der Ruhr, Essen und Oberhausen soll in Zukunft beim Kirchenkreis Oberhausen angesiedelt sein. So soll die Arbeit effizienter werden.