Notfall in der Familie: Pink verschiebt zwei Shows

Berlin (dpa) - US-Superstar Pink hat zwei Konzerte in den USA abgesagt. «Medizinische Probleme in der Familie erfordern unsere sofortige Aufmerksamkeit», hieß es in einem Statement der 44-Jährigen auf Instagram. Die Sängerin sollte am Dienstag und Mittwoch in der Stadt Tacoma im US-Bundesstaat Washington auftreten. Die beiden Shows müssten nun verschoben werden - an Ausweichterminen werde gearbeitet, hieß es weiter. Die Sängerin entschuldigte sich und schickte ihren Fans «Liebe und Gesundheit».

Die Shows sind Teil ihrer «Summer Carnival»-Tour, bei der Pink im Sommer auch mehrere Konzerte in Deutschland gab. In Berlin trat sie im Juni vor 60.000 Fans auf. Bei dem mehr als zweistündigen Konzert gab Pink - die bürgerlich Alecia Moore heißt - sowohl ihre Songs vom im Februar erschienenem Album «Trustfall» sowie altbekannte Hits wie «Get The Party Started» oder «Raise Your Glass» zum Besten. Ihre Tochter Willow Sage Hart kam auch mit auf die Bühne.