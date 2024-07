«Normalster Typ»: Deutscher knetet Vingegaard zum Erfolg

Nimes (dpa) - Achim Schmiedel kann seine Hände nicht von Jonas Vingegaard lassen. Berufsbedingt. Der gebürtige Brandenburger ist der Physiotherapeut des dänischen Rad-Stars und betreute ihn bei beiden Tour-Siegen in den vergangenen zwei Jahren. «Er ist schon reserviert, aber wenn er Vertrauen aufgebaut hat, dann zeigt er das auch. Er steht mit beiden Füßen auf dem Boden. Ich habe den normalsten Typen bei mir auf der Liege», sagte der 55-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Beim schweren Sturz Vingegaards im April litt er mit. Nach dem Comeback folgte dann eine «emotionale Umarmung» im Höhentrainingslager. «Ich kann Jonas sehr gut lesen», sagte Schmiedel. «Er ist ein sehr normaler, zurückhaltender Mensch. Er fragt auch immer, wie es mir geht.»

Manchmal reden sie bei den Massagen über Schmiedels Hobbys - Kitesurfen und Tennis. Zuletzt schauten sie zusammen Duelle der Tennis-Elite in Wimbledon. Oder sie genießen beide die Stille nach einem Tour-Tag mit vielen Reizen: «Nach so einer harten Bergetappe sagt er oft: "Das ist die beste Stunde meines Tages." Dann will niemand etwas von ihm. Meistens liegt er nur da, höchstens seine Frau ist dann dabei.»

Schmiedels Job geht über die eigentliche Stellenbeschreibung weit hinaus. Er gibt während der Rennen auch Verpflegungspakete weiter, ist Zuhörer und Motivator der Radprofis. «Wir unterstützen sie auch mental. Ich kann Leute begeistern und pushen. Ich denke schon, dass ich eine gewisse positive Energie übertrage», sagte Schmiedel.

Vingegaard schätzt Schmiedels Arbeit

Vingegaard selbst schätzt Schmiedels Arbeit. Der zweimalige Tour-Sieger hält seinen Physiotherapeuten für einen «tollen Typen» mit einer «guten Energie», heißt es aus dem Team. Als Deutschland bei der Fußball-Europameisterschaft im Achtelfinale gegen Dänemark gespielt hatte, machten beide einen Deal. «Er hat mir versprochen: Wenn Deutschland Fußball-Europameister wird, dann gewinnt er die Tour.»

Aktuell sieht es so aus, dass beides nicht eintritt. Deutschland schied im Viertelfinale gegen Spanien aus, Vingegaard liegt als Gesamtzweiter mehr als drei Minuten hinter dem aktuell stärkeren Rivalen Tadej Pogacar zurück. Der Slowene hat gute Chancen, die Tour am Sonntag in Nizza zu gewinnen.

Seit 2020 ist Schmiedel Teil des niederländischen Visma-Teams und arbeitet dort bei der Tour mit sechs anderen Physiotherapeuten. Er hatte vor langer Zeit auch kurz Jan Ullrich betreut, hatte sogar ein Angebot aus dem englischen Fußball. Über den ehemaligen Radprofi Tony Martin war Vingegaard auf den Physio aufmerksam geworden. «Die intensivste Zeit hatte ich mit Tony Martin», sagte Schmiedel. Er hatte den gebürtigen Cottbuser seit dessen Karrierebeginn begleitet.