Medien: Bauer bleibt vorerst Wolfsburg-Trainer

Wolfsburg (dpa) - Daniel Bauer bleibt vorerst Trainer des VfL Wolfsburg. Das entschied die sportliche Führung des abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten laut Berichten von «Kicker» und «Wolfsburger Allgemeiner Zeitung» am Tag nach der 0:4-Niederlage beim VfB Stuttgart.

Mit einem der teuersten Kader der Liga ist der Volkswagen-Club auf Platz 17 der Tabelle zurückgefallen. Bauer selbst kritisierte die Entwicklung in Wolfsburg mit deutlichen Worten, als er nach dem Stuttgart-Spiel sagte: «Fakt ist, dass wir viele Strukturen ändern müssen. Die Atmosphäre und die Kultur innerhalb des Clubs sind aktuell nicht Bundesliga-tauglich.»

Dennoch erhält der 43-Jährige die Chance, die Mannschaft mindestens noch beim Nordduell mit dem Aufsteiger Hamburger SV am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu betreuen. An diesem Montag leitete er das Training. Davor und danach gab es jeweils lange Gespräche mit dem ebenfalls stark unter Druck stehenden Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen, mit Sportdirektor Pirmin Schwegler und mit Aufsichtsrats-Chef Sebastian Rudolph.

Hecking als Kandidat gehandelt

Der langjährige U19-Trainer Bauer hatte beim VfL im November zunächst interimsmäßig die Nachfolge des glücklosen Niederländers Paul Simonis angetreten und war kurz vor Weihnachten zum Chefcoach befördert worden. Mittlerweile ist der VfL seit sieben Spielen sieglos.

Nach dem Stuttgart-Spiel wurden bereits erste Trainerkandidaten gehandelt, die Bauer wieder ersetzen könnten. Dazu gehörte auch Dieter Hecking, der mit den Wolfsburgern 2015 den DFB-Pokal gewann und zuletzt beim VfL Bochum vorzeitig gehen musste.