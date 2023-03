Noch keine Bayern-Reaktion zu Nagelsmann und Tuchel

München (dpa) - Die Nachfolge des 35-Jährigen soll der derzeit vereinslose Thomas Tuchel antreten. Der 49-Jährige war in der laufenden Spielzeit beim FC Chelsea entlassen worden, mit dem er 2021 die Champions League gewonnen hatte.

2020 unterlag der frühere Bundesliga-Trainer beim FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund mit Paris Saint-Germain im Finale der Königsklasse gegen den FC Bayern in Lissabon mit 0:1. Die Bayern hatten am vergangenen Wochenende durch ein 1:2 in Leverkusen die Tabellenführung in der Bundesliga an die Dortmunder abgegeben. Nach der Länderspielpause kommt es am Samstag kommender Woche zum Topspiel gegen den BVB in München.