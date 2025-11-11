Noch freie Ausbildungsstellen in Mülheim

Insgesamt 1054 Ausbildungsstellen wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur gemeldet, davon sind jetzt noch etwa 100 unbesetzt. Demgegenüber stehen 904 junge Menschen aus Mülheim, die sich in diesem Jahr bis Ende September auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle bei der Agentur für Arbeit gemeldet haben. Ein Großteil von ihnen wurde fündig, nur 67 Bewerber haben keine geeignete Lehrstelle bekommen, heißt es in der Bilanz. Das sind 14 weniger als im September des Vorjahres. Die meisten freien Stellen gab es in diesem Jahr in Mülheim für den Ausbildungsberuf Verkäufer/in, gefolgt von Kaufmann/-frau im Einzelhandel und Medizinische/r Fachangestellte/r. Auch jetzt gebe es noch viele Chancen auf dem Mülheimer Ausbildungsmarkt. Denn es besteht bis in den Februar hinein die Möglichkeit, in die Berufsausbildung zu starten, sagt die Agentur für Arbeit.