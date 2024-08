Niemeier gegen Olympiasiegerin bei US Open ohne Chance

New York (dpa) - Jule Niemeier hat bei den US Open eine Überraschung gegen Olympiasiegerin Zheng Qinwen deutlich verpasst und ist in der dritten Runde als letzte deutsche Tennisspielerin ausgeschieden. Die 25 Jahre alte Dortmunderin blieb beim 2:6, 1:6 gegen die aufschlagstarke Chinesin in 81 Minuten weitgehend chancenlos. Die frühere Wimbledon-Viertelfinalistin Niemeier wird nach dem Grand-Slam-Turnier in New York wieder in die Top 90 der Weltrangliste aufrücken und könnte Laura Siegemund als bestplatzierte deutsche Spielerin ablösen.

Zheng hatte bei den Sommerspielen von Paris zunächst die Karriere von Angelique Kerber beendet und danach das erste Tennis-Einzelgold für China geholt. Vor zwei Jahren hatte Niemeier die heutige Weltranglistensiebte in der dritten Runde noch bezwungen, musste sich nun aber klar geschlagen geben.

Niemeier kam zu Beginn noch gut in die Partie, nach einem starken Aufschlag ging ein erstes Raunen über den Grandstand, das drittgrößte Stadion der US Open. Beide Spielerinnen setzten auf kraftvolle, risikoreiche Grundschläge, Zheng dominierte die Partie mit ihren Aufschlägen. Mitte des ersten Satzes schlichen sich immer mehr Fehler in das Spiel von Niemeier, die gleich zweimal in Serie ihr Service abgab.

Behandlung an einer Blase

Beim Stand von 2:5 ließ sie sich wie bereits beim Zweitrundensieg über die Japanerin Moyuka Uchijima an einer Blase am großen Zeh des linken Fußes behandeln. Wenig später war der Durchgang bereits weg, Niemeier verschwand vom Platz. Doch auch zu Beginn des zweiten Satzes ging es nicht besser weiter, Zheng holte sieben Punkte in Serie. Nach einem gelungenen Volley feuerte Niemeier das Publikum noch einmal ab - die Wende gelang jedoch nicht mehr.

Seit dem Achtelfinaleinzug 2022 hatte es Niemeier bis zu dieser Auflage der US Open nicht wieder über die zweite Runde eines Grand-Slam-Turniers hinaus geschafft. Den Absturz bis auf zwischenzeitlich Rang 175 der Welt hat sie jedoch gestoppt.