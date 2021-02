Niedriger Bundestags-Frauenanteil - Wahlbeschwerde erfolglos

In den deutschen Parlamenten sind die Männer immer noch in der Überzahl. Verfechter einer Geschlechterquote wollten das per Gesetz ändern. Das Bundesverfassungsgericht verwarf die Beschwerde als unzulässig.

© Kay Nietfeld (dpa)