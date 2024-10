NHL: Draisaitl beendet Edmontons Pleitenserie

Edmonton (dpa) - Deutschlands Superstar Leon Draisaitl hat mit einem Tor in der Overtime die Niederlagenserie der Edmonton Oilers zum Auftakt der neuen Saison in der nordamerikanischen Eishockey-Liga beendet. Im vierten Spiel feierte der Club aus Kanada durch ein 4:3 den ersten Sieg. Die Oilers lagen in der Heimpartie gegen die Philadelphia Flyers vor heimischer Kulisse 0:2 und 1:3 hinten, ehe der 28 Jahre alte deutsche Nationalspieler zur Stelle war.