NGG: Teilzeitarbeit in Mülheim ist weiblich

© Phovoir - stock.adobe.com
© Phovoir - stock.adobe.com
Eine Frau arbeitet an einer industriellen Fertigungsanlage (Symbolbild).
Anzeige
Vor allem Frauen sind gezwungen in Teilzeit zu arbeiten, um Familie und Job unter einen Hut bringen zu können, sagt die NGG. Der Mangel an Kita-Plätzen oder die Pflege von Angehörigen zwinge Frauen oft in Teilzeitjobs. Die Gewerkschaft NGG verweist auf Zahlen der Arbeitsagentur. Demnach arbeiten in Mülheim rund 17600 Menschen in Teilzeit - 74 Prozent davon sind Frauen. Ausgelöst hat die Debatte der Wirtschaftsflügel der CDU im Bund, der das Recht auf Teilzeitarbeit einschränken will.
Anzeige