Eine Frau arbeitet an einer industriellen Fertigungsanlage (Symbolbild).
© Phovoir - stock.adobe.com
Eine Frau arbeitet an einer industriellen Fertigungsanlage (Symbolbild).
NGG: Teilzeitarbeit in Mülheim ist weiblich

Die Wahl eines Teilzeitjobs ist in vielen Fällen keine freiwillige Entscheidung. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in der politischen Debatte über Teilzeitarbeit hin.

Veröffentlicht: Freitag, 13.02.2026 11:02

Vor allem Frauen sind gezwungen in Teilzeit zu arbeiten, um Familie und Job unter einen Hut bringen zu können, sagt die NGG. Der Mangel an Kita-Plätzen oder die Pflege von Angehörigen zwinge Frauen oft in Teilzeitjobs. Die Gewerkschaft NGG verweist auf Zahlen der Arbeitsagentur. Demnach arbeiten in Mülheim rund 17600 Menschen in Teilzeit - 74 Prozent davon sind Frauen. Ausgelöst hat die Debatte der Wirtschaftsflügel der CDU im Bund, der das Recht auf Teilzeitarbeit einschränken will. 

