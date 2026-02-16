NGG: Mangel an Kitas und Pflege treibt Mülheimer in Teilzeit

Martin Mura von der NGG betont, dass Teilzeitarbeit für viele der einzige Weg ist, Beruf und Familie oder die Pflege von Angehörigen zu vereinbaren. Es würden ausreichende Kitaplätze und eine gute Pflegeinfrastruktur fehlen. Die Folgen einer Teilzeitbeschäftigung seien unter anderem eine geringere Rente.





Auslöser der Diskussion war ein Vorschlag des CDU-Wirtschaftsflügels. Dieser will Teilzeitkräfte, die Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten, zum Vollzeitjob zwingen. Die NGG argumentiert, dass solche Maßnahmen ohne bessere Betreuungs- und Pflegeangebote nichts bringen würden.