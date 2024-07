NGG kritisiert Rückzieher bei kostenlosem Essen

Das wäre ein „gesunder Schritt nach vorn“ in den 99 Kindergärten und 36 öffentlichen Schulen in Mülheim. NGG kritisiert in diesem Zusammenhang die schwarz-grüne Koalition in NRW. Die Absicht, zumindest in Kitas für kostenloses Essen zu sorgen, sei wieder vom Tisch. Die Gewerkschaft appelliert auch an alle Eltern, hier nicht locker zu lassen und Druck auf die Landesregierung auszuüben.