NFL-Playoffs: Aus für Superstar Brady und die Bucs

Tampa (dpa) - Für Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers sind die NFL-Playoffs nach einer krachenden Niederlage schon vorbei. Im womöglich letzten Spiel mit Brady als Quarterback verlor das Football-Team aus Florida zum Abschluss der Wildcard-Runde 14:31 gegen die Dallas Cowboys.

Danach vermied Brady klare Aussagen zu seiner Zukunft: «Ich gehe nach Hause und versuche, heute Nacht so gut wie möglich zu schlafen. Viel Konzentration lag auf diesem Spiel. Ein Tag nach dem anderen, wirklich.»

Zur Halbzeit stand es bereits 18:0 für die Texaner um Quarterback Dak Prescott, die sich einzig über eine Rekordzahl vergebener Extra-Punkte ärgerten und in der Divisional-Runde am Sonntag in San Francisco gegen die 49ers antreten. Prescott hatte im Gegensatz zu Brady einen starken Abend, warf vier Pässe für Touchdowns und erlief zudem einen weiteren.

Letztes Spiel von Tom Brady?

Für Brady und die Bucs ist eine enttäuschende Saison dagegen vorbei, über einen Abschied des siebenmaligen Super-Bowl-Siegers wird seit Längerem spekuliert. Auch ein Karriereende des 45-Jährigen ist nicht völlig ausgeschlossen. Brady hatte im 23. NFL-Jahr mit nur 8 Siegen in 17 Spielen erstmals mehr Niederlagen als Erfolge in der Hauptrunde erlebt.

«Das war typisch dafür, wie wir das ganze Jahr gespielt haben. Nicht sehr effektiv im Passspiel, nicht gut im Laufspiel. Es ist schwer, ein gutes Team zu sein, wenn du so spielst», kritisierte Brady.

Gegen die Cowboys entwickelten die Bucs lange Zeit überhaupt keine Gefahr und waren auch nach dem ersten Touchdown zum Ende des dritten Viertels weitestgehend chancenlos. «Manchmal hast du Glück, aber meistens gewinnt das Team, das es verdient hat, und sie haben heute gut gespielt», sagte Brady.

Bucs-Profi Russell Gage verletzte sich drei Minuten vor dem Ende der Partie bei einem Zusammenstoß dem Augenschein nach im Hals- und Nackenbereich und konnte das Spielfeld nur mithilfe eines Fahrzeugs verlassen.