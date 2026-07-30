NFL Flag Summer Camp in Mülheim: Anmeldefrist läuft ab

Das Mülheimer Camp findet vom 10. bis 14. August täglich von 9 bis 16 Uhr auf dem Sportplatz an der Südstraße 1 statt – ausgerichtet von den Mülheim Shamrocks. Qualifizierte Coaches bringen den Teilnehmenden die Grundlagen des Flag Footballs bei – einer kontaktarmen Variante des American Football, bei der statt Tackeln die Flagge am Gürtel gezogen wird. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Besonderes Highlight der Woche: ein gemeinsamer Besuch der Flag Football Weltmeisterschaft in Düsseldorf. Die Teilnahmegebühr beträgt 100 Euro für die gesamte Woche. Hier geht es zur Anmeldung.